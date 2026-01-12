Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Konfrontation! - Shanks gegen Eustass Kid

ProSieben MAXXFolge vom 12.01.2026
Konfrontation! - Shanks gegen Eustass Kid

Konfrontation! - Shanks gegen Eustass KidJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 12.01.2026: Konfrontation! - Shanks gegen Eustass Kid

24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

York stellt sich als die Verräterin heraus, die die Seraphim kontrolliert und für das Chaos auf Egghead verantwortlich ist. In der Neuen Welt kommt es derweil zur Konfrontation zwischen Shanks und Eustass Kid.

Alle verfügbaren Folgen