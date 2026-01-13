Lauf, Corby! - Eine riskante Flucht-Strategie!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.01.2026: Lauf, Corby! - Eine riskante Flucht-Strategie!
24 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Perona verhilft Corby zur Flucht aus seiner Zelle. Auf den Kapitän der Marine ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt, weswegen nun alle Piraten auf der Insel Hachinosu hinter ihm her sind. Doch anstatt zu fliehen, will Corby erst noch alle gefangenen Sklaven befreien.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS