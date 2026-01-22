Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Erschütterte Welt! - Der verheerende Schachzug der Weltregierung!

ProSieben MAXXFolge vom 22.01.2026
Erschütterte Welt! - Der verheerende Schachzug der Weltregierung!

Erschütterte Welt! - Der verheerende Schachzug der Weltregierung!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 22.01.2026: Erschütterte Welt! - Der verheerende Schachzug der Weltregierung!

24 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Sabo ist schwer verletzt und versucht, aus dem Heiligen Land Mary Joa zu entkommen, um Ruffy und Vivi die Nachricht von König Kobra zu überbringen. Prinzessin Vivi und Wapol suchen ebenfalls einen Weg, um von der Insel zu entkommen.

Alle verfügbaren Folgen