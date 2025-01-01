Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Gefühlschaos

WarnerStaffel 7Folge 9
Gefühlschaos

GefühlschaosJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 9: Gefühlschaos

40 Min.Ab 12

Brooke erhält Neuigkeiten und Nathan steht kurz davor einen Vertrag bei der NBA zu unterzeichnen. Dan kehrt zurück nach Tree, was Nathan wiederum nicht zu gefallen scheint. Trotzdem erlaubt er seinem Sohn Jamie Zeit mit seinem Opa zu verbringen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen