Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Happy End?

SAT.1Staffel 1Folge 58
Happy End?

Happy End?Jetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 58: Happy End?

44 Min.Ab 12

Juri hat mit der Beziehungspause zu kämpfen. Antonia braucht die Pause und beschließt, es bei dabei zu belassen. Doch Juri will Klarheit und stellt sie vor die endgültige Wahl. Michael erfährt, dass Ralf und Christina sich geküsst haben. Er verlangt von ihr den Job zu wechseln. Käthe und Finn spielen indes der Therapeutin einen Rückfall vor, damit Finn in der Klinik bleiben kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen