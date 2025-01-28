Patchwork Family
Folge 43: Autorennen mit Folgen
44 Min.Ab 12
Holger gelingt es zusammen mit Schwiegervater Kurt, den betrügerischen Machenschaften von Benno Katz ein Ende zu bereiten. Währenddessen werden Rudis Einbruchpläne durchkreuzt und Mitbewohnerin Mia treibt einen Keil zwischen Rudi und Jeremy. Juri lässt sich von Alexander zu einem illegalen Autorennen provozieren und bringt dadurch Antonia gegen sich auf. Trotzdem geht Juri mit seinem aufgemotzten Wagen an den Start.
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH