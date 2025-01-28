Patchwork Family
Folge 53: Kämpfen für die Liebe
44 Min.Ab 12
Antonia beichtet Juri den Kuss mit Philipp. Wird er ihr verzeihen? Nachdem ihre Beziehung zu Stone aufgeflogen ist, muss Michelle Käthes Wut ertragen - und flüchtet aus dem Haus. Holger schöpft Mut: Ein neuer Job und der Gewinn einer Dubai-Reise - reicht das, um seine Familie zurückzuerobern? Ralf durchkreuzt Michaels geplanten Tag mit Rudi und dringt zudem in Christinas Arbeitswelt ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH