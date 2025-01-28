Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 31
Folge 31: Neue Bekanntschaften

44 Min.Ab 12

Antonia trifft den smarten Phillip in der Werkstatt. Nur ein reicher Schnösel - denkt sie. Doch dieser Schnösel klaut einfach ihr Auto und muss gejagt werden! Nele versucht das Verhältnis zu ihrem Bruder David zu verbessern: Sie begleitet ihn ins Fitnessstudio - wo eine Überraschung auf sie wartet. Christina und Doro wollen ihre Männer zu mehr Schönheitspflege bewegen. Unterwegs auf krummen Pfaden: Jeremy und Rudi begehen einen Einbruch - sogar mit Erfolg?

