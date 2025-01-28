Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Todkrank?

SAT.1Staffel 1Folge 27
Todkrank?

Todkrank?Jetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 27: Todkrank?

44 Min.Ab 12

Holger und Doro erfahren, dass Marlies sie beim Ordnungsamt angezeigt hat. Jetzt will die Camp-Familie Pruschke auf der Stelle abreisen. Sissi glaubt derweil, dass Toni sie hintergeht und sie verlassen will. Auch bei Marlies hängt der Haussegen schief: Ihre Taten gelangen an die Oberfläche - und werden entsprechend gestraft. Nur zwischen Käthe und Stone scheint es erneut zu knistern. Aber kann das wirklich gut gehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen