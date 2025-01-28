Patchwork Family
Folge 37: Der Sklavenvertrag
44 Min.Ab 12
Antonia und Philipp treffen sich wieder. Ob die beiden mehr verbindet als die Fotografie? Nach der Trennung von Stone vergeht Käthe vor Liebeskummer. Ihr Versuch, Stone umzustimmen, scheitert. Niki wird klar, dass sie sich zwischen Jacques und Max entscheiden muss. Anstatt erneut in eine Villa einzubrechen, enttarnen Jeremy und Rudi eine Diebin. Von der Belohnung können sie die Kaution bei Mia zahlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH