SAT.1Staffel 1Folge 51
44 Min.Ab 12

Alte Liebe rostet nicht... Christina und Ralf haben eine Menge aufzuarbeiten. Sind etwa noch Gefühle im Spiel? Michael sorgt sich um Käthe, denn die 15-Jährige und Klinikkumpel Finn sind verschwunden. Karin erweckt in David verborgene Talente: Er wagt erste Schritte als Model! Die Rache an Stone geht weiter - und endet blutig.

SAT.1
