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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schlüssel verschlampt

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 13vom 23.06.2026
Schlüssel verschlampt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Schlüssel verschlampt

20 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Mannschaftsflagge, signiert von Frank Sinatra, wird heute feilgeboten.

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