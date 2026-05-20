Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Hart im Nehmen
21 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein Ölgemälde des Künstlers Jim Daly, während Corey sich mit einer verletzten Hand durch den Arbeitsalltag manövrieren muss.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC