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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ricks Brit Trip

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 19vom 25.05.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 19: Ricks Brit Trip

21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars begutachten ein besonderes Objekt aus der Baseball World Series 2004.

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