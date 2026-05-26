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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Patriarch

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 25vom 26.05.2026
Der Patriarch

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 25: Der Patriarch

21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars begutachten eine kultige "Shuffle Alley? Bowling-Maschine.

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