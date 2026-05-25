Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 22: Der Fisch muss weg
21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler testen einen Honda Pilot. Der Geländewagen wurde zwischen 1989 und 1990 hergestellt.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC