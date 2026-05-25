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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Fisch muss weg

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 22vom 25.05.2026
Der Fisch muss weg

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 22: Der Fisch muss weg

21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler testen einen Honda Pilot. Der Geländewagen wurde zwischen 1989 und 1990 hergestellt.

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