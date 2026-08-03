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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Dinner mit dem Champ

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 22vom 03.08.2026
Dinner mit dem Champ

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 22: Dinner mit dem Champ

39 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Chum wirft einen Blick auf ein Julia Child-Kochbuch, während Rick versucht, mit einer Vintage-Skateboard-Sammlung zu beeindrucken. Später versucht Corey, ein Trikot von Steph Curry zu erwerben. Abschließend verhandelt Rick um einen Boxsack, der von einem preisgekrönten Schauspieler signiert wurde.

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