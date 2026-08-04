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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pinkys kleines Universum

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 24vom 04.08.2026
Pinkys kleines Universum

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 24: Pinkys kleines Universum

39 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum blicken auf einige der niedlichsten Momente mit Zwergspitz Pinky, dem flauschigsten Mitarbeiter des Ladens, zurück. Im Laufe der Jahre hat Pinky bei vielen Geschäften geholfen und ist in Fotoshootings erschienen. Außerdem begleitete er Chum und Rick bei einer Testfahrt in einem Fiat Microcar.

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