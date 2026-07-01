Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 23: Swiftie-Hype
39 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Ein Verkäufer bringt eine Modell-Formel-1-Autosammlung in den Laden, und Rick muss entscheiden, was sie ihm wert ist. Später begutachten Rick und Corey eine von Taylor Swift signierte Gitarre an, und ein Verkäufer bietet einen seltenen Spider-Man-Comic
Weitere Folgen in Staffel 25
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC