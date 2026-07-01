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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Swiftie-Hype

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 23vom 04.08.2026
Swiftie-Hype

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 23: Swiftie-Hype

39 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Ein Verkäufer bringt eine Modell-Formel-1-Autosammlung in den Laden, und Rick muss entscheiden, was sie ihm wert ist. Später begutachten Rick und Corey eine von Taylor Swift signierte Gitarre an, und ein Verkäufer bietet einen seltenen Spider-Man-Comic

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