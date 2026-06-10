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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Aushilfe gesucht

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 1vom 10.06.2026
Aushilfe gesucht

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 1: Aushilfe gesucht

20 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Nun sucht das Team nach Verstärkung auf der Fläche für die Nachtschicht. Chum und Corey machen sich ans Casting.

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