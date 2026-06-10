Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 1: Aushilfe gesucht
20 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Nun sucht das Team nach Verstärkung auf der Fläche für die Nachtschicht. Chum und Corey machen sich ans Casting.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC