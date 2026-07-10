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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Gitarrengott

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7vom 10.07.2026
Der Gitarrengott

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Der Gitarrengott

21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Gitarrengott Jimi Hendrix glänzt heute auf einem seltenen Poster von einem seiner letzten Auftritte. Was ist den Händlern die Aufnahme wert?

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