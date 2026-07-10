Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Der Gitarrengott
21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Gitarrengott Jimi Hendrix glänzt heute auf einem seltenen Poster von einem seiner letzten Auftritte. Was ist den Händlern die Aufnahme wert?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC