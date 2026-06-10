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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alles ist relativ

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 2vom 10.06.2026
Alles ist relativ

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 2: Alles ist relativ

21 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Foto von Albert Einstein, einst erschienen auf dem Cover des Time-Magazins, findet seinen Weg in den Laden.

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