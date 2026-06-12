Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Der Ring des Paten
20 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Siegelring, der den Finger des Mafiabosses Lucky Luciano einst schmückte, wird heute feilgeboten. Rick begutachtet einen Brief des legendären Footballtrainers Knute Rockne.
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC