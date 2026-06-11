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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Gruß aus dem All

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 8vom 11.06.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Gruß aus dem All

21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Das Team muss abwägen, wieviel Dollar ihnen ein Teil des Hitzeschilds der Raumkapsel Apollo 11 wert ist.

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