People Magazine: Investigativ
Folge vom 25.06.2022: Tödlicher Jagdausflug
44 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12
Mit der Geburt ihrer Tochter scheint das Glück von Mike und Denise Williams aus Tallahassee in Florida perfekt. Die beiden sind seit der Highschool ein Paar und nun eine echte Bilderbuch-Familie. Zur Feier ihres 6. Hochzeitstages wollen sie auf St. George Island übernachten. – Doch der Romantik-Trip findet nicht statt, weil Mike von der Entenjagd am Lake Seminole nicht zurückkommt. Bei der folgenden großangelegten Suchaktion werden Mikes Geländewagen und sein Boot gefunden. Doch von dem jungen Mann fehlt jede Spur. Ist er über Bord gegangen und ertrunken oder gar von Alligatoren angefallen worden?
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.