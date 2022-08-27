People Magazine: Investigativ
Folge vom 27.08.2022: Der Blender
44 Min.Folge vom 27.08.2022Ab 12
Holly Maddux zieht 1965 aus der texanischen Provinz nach Philadelphia, um Kunst zu studieren. Die bildhübsche 18-Jährige ist ein Freigeist und findet in dem aufstrebenden Politiker Ira Einhorn einen Gleichgesinnten. Die beiden führen eine turbulente On-Off-Beziehung, die Holly nach fünf Jahren beendet, zu einer reichen Freundin nach Fire Island zieht – und dann spurlos verschwindet. Lebt Holly nun in einer indischen Kommune? Ist Einhorn für ihr Verschwinden verantwortlich? Oder hatte der neue Mann in Hollys Leben seine Finger im Spiel? Die Suche bleibt erfolglos, bis ihre Familie einen ehemaligen FBI-Agenten engagiert.
