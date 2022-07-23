Pechvogel oder Serienmörder?Jetzt kostenlos streamen
People Magazine: Investigativ
Folge vom 23.07.2022: Pechvogel oder Serienmörder?
44 Min.Folge vom 23.07.2022Ab 12
Die schöne, junge Mary aus Eunice, Louisiana, heiratet ihren Traummann Felix Vail. Wenig später bekommen die beiden einen Sohn, der ihr Glück perfekt macht. Dann die Tragödie: Vail kehrt verzweifelt von einer Angeltour zurück, bei der Mary aus dem Boot stürzte. Er sprang ihr nach in den Fluss, doch seine Suche war erfolglos. Sofort setzt eine große Polizeifahndung ein – und wenige Tage später findet man Marys Leiche. Da seine Geschichte zum Unfallhergang unlogisch ist, wird Felix verhaftet, kommt mit einer kleinen Strafe wegen fahrlässiger Bootsführung aber wieder frei. Marys Familie ist am Boden zerstört.
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.