TLCFolge vom 06.08.2022
Folge vom 06.08.2022: Das schwarze Schaf der Familie

45 Min.Folge vom 06.08.2022Ab 12

Kent und Tricia Whitaker leben mit ihren Söhnen Bart und Kevin in einem gehobenen Vorort von Houston. An einem Dezemberabend will Bart seinen Jura-Abschluss feiern und lädt die Familie zum Essen ein. Als sie später nachhause fahren, passiert das Drama: Ein Mann mit Strumpfmaske hat sich Zutritt zu ihrem Haus verschafft und schießt auf die Whitakers. Tricia und der 19-jährige Kevin gehen als erste zu Boden und überleben den Angriff nicht. Kent wird schwer, Bart nur leicht verletzt und kann einen Notruf absetzen. Doch was war passiert? Hatte die Familie einen Einbrecher überrascht? Kent will nur noch Rache.

