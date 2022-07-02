Der Serienvergewaltiger von PhiladelphiaJetzt kostenlos streamen
People Magazine: Investigativ
Folge vom 02.07.2022: Der Serienvergewaltiger von Philadelphia
44 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 16
Studentin Shannon lernt für ihre Abschlussprüfungen zum Semesterende in Philadelphia. Die 23-Jährige ist hochintelligent und hat sich nach dem Zwischenstopp bei einem New Yorker Finanzunternehmen an der prestigeträchtigen Wharton School eingeschrieben. Doch spät in der Nacht bemerkt die attraktive, junge Frau, dass sie in ihrer Wohnung nicht alleine ist. Ein Nachbar wird von Schreien aufgeschreckt und wählt den Polizeinotruf – doch Shannons Leiche wird erst am folgenden Tag gefunden. Sie wurde brutal vergewaltigt und stranguliert. In Philadelphia beginnt die fieberhafte Suche nach ihrem Mörder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.