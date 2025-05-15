Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Das Geheimnis der blauen Lagune

KultKrimiStaffel 1Folge 2
Das Geheimnis der blauen Lagune

Das Geheimnis der blauen LaguneJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 2: Das Geheimnis der blauen Lagune

25 Min.Ab 12

Percy Stuart soll in Jamaika nach dem verschollenen Bruder eines der Mitglieder des "Excentric-Clubs" forschen. Er stößt bei der Lösung dieser Aufgabe auf mysteriöse Umstände, und Mr. Prewster, der neutrale Beobachter, ahnt langsam, worauf er sich eingelassen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen