KultKrimiStaffel 1Folge 7
Folge 7: Lordrichter Parkinsons Auftrag

25 Min.Ab 12

Noch bevor Lordrichter Parkinson einen neuen Auftrag an Percy Stuart stellen kann, bricht er im Club zusammen. Mr. Pommeroy macht den Vorschlag, dass Percy Stuart selbst herausfinden solle, worin sein Auftrag bestand. Percy Stuart nimmt die fast unlösbare Aufgabe an.

