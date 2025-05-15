Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

KultKrimiStaffel 1Folge 6
Folge 6: Die neue Kollektionen

25 Min.Ab 12

Percy Stuart soll die neuesten Modelle des Modeschöpfers Emilio Faor fotografieren, ehe sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Faor hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um so einen Fall zu verhüten; an weibliche Verführungskunst hat er dabei nicht gedacht.

