Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Das Golfspiel

KultKrimiStaffel 1Folge 5
Das Golfspiel

Das GolfspielJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 5: Das Golfspiel

25 Min.Ab 12

Percy Stuart soll gegen den Präsidenten einer kleinen mittelamerikanischen Republik Golf spielen - und gewinnen. So einfach das auch klingt, so schwierig ist die Angelegenheit, denn Präsident Alba ist privat und in Staatsgeschäften ein rücksichtsloser Despot, der keinen Widerspruch und in gar keinem Fall eine Niederlage verträgt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen