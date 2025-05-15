Percy Stuart
Folge 5: Das Golfspiel
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll gegen den Präsidenten einer kleinen mittelamerikanischen Republik Golf spielen - und gewinnen. So einfach das auch klingt, so schwierig ist die Angelegenheit, denn Präsident Alba ist privat und in Staatsgeschäften ein rücksichtsloser Despot, der keinen Widerspruch und in gar keinem Fall eine Niederlage verträgt.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises