Perspektiven des Todes
Folge 12: Hass, Hetze, Hinrichtung - Der Fall Walter Lübcke
31 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Ein ermordeter Politiker. Ein Rechtsextremist Täter. Und sein Anwalt? Ein Mann mit türkischen Wurzeln – zwischen zwei Welten gefangen. Wie verteidigt man jemanden, dessen Weltbild man zutiefst ablehnt? Der Mord an Walter Lübcke, erschüttert das Land und zeigt Grenzen auf -- politisch und persönlich.
Perspektiven des Todes
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2025
