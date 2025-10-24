Online-Date mit dem Tod - Wenn Hilflosigkeit ausgenutzt wirdJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 6: Online-Date mit dem Tod - Wenn Hilflosigkeit ausgenutzt wird
30 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Ein hilfloser Rollstuhlfahrer wird in seiner Wohnung gefesselt und erstickt – ein grausamer Mord, der die Ermittler vor ein Rätsel stellt. Kriminalhauptkommissar Michael Reichart ermittelt im Umfeld von Online-Dating. Ein harmloses Sex-Date scheint eine tödliche Falle in einem Netz aus Lügen und Geheimnissen zu sein. Zwischen widersprüchlichen Spuren und einem Phantom auf Dating-Portalen beginnt eine Ermittlungsjagd, die zeigt: Manchmal verbirgt sich das Böse hinter einem Klick.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins