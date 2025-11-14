Tod in der rauschenden Nacht des WM SiegesJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 14: Tod in der rauschenden Nacht des WM Sieges
32 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
In der Nacht des WM-Finales 2014 feiert ganz Deutschland – doch in Bad Reichenhall zieht ein Mörder durch die Straßen und hinterlässt einen Toten und eine schwerverletzte Frau. Während die Polizei unter enormem Druck steht, den Täter zu finden, wächst die Angst in der kleinen Kurstadt mit jedem Tag. Überlebende und Zeugen schildern eindringlich die grausamen Momente, die das idyllische Alpenstädtchen in einen Albtraum verwandeln. Ein Phantombild führt die Ermittler zu einem Verdächtigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perspektiven des Todes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins