Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perspektiven des Todes

Doppelmord - Spurensicherer Günter Wessel untersucht unsichtbare Blutspuren

Kabel EinsStaffel 1Folge 15vom 14.11.2025
Doppelmord - Spurensicherer Günter Wessel untersucht unsichtbare Blutspuren

Doppelmord - Spurensicherer Günter Wessel untersucht unsichtbare BlutspurenJetzt kostenlos streamen

Perspektiven des Todes

Folge 15: Doppelmord - Spurensicherer Günter Wessel untersucht unsichtbare Blutspuren

32 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Zwei Frauen verschwinden spurlos aus ihrem idyllischen Dorf – und hinterlassen ein rätselhaft verschlossenes Badezimmer voller verborgener Blutspuren. Spurensicherer Günter Wessel folgt jedem Hinweis, der das Unsichtbare sichtbar macht, doch je mehr er entdeckt, desto größer wird der Verdacht auf ein Verbrechen ohne Leichen. Ein Nachbarsohn gerät ins Visier der Ermittler.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Perspektiven des Todes
Kabel Eins
Perspektiven des Todes

Perspektiven des Todes

Alle 1 Staffeln und Folgen