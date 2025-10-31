Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jens Söring - 33 Jahre im US-Knast: Schuldig oder unschuldig?

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 31.10.2025
Folge 7: Jens Söring - 33 Jahre im US-Knast: Schuldig oder unschuldig?

30 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Jens Söring saß 33 Jahre als verurteilter Mörder in einem US-Gefängnis – doch seine Schuld bestreitet er bis heute. Es gibt viele Argumente, die für seine Schuld sprechen, aber auch einige, die zweifeln lassen. Ein blutiger Doppelmord, ein grausamer Tatort und ein Geständnis, das Fragen aufwirft. Zwischen Liebe, Verrat und möglichem Justizirrtum entfaltet sich eine Geschichte voller Spannung und Widersprüche.

Kabel Eins
