Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 21.09.2024: Spuk im Hill View Manor
44 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Jack und Katrina sind unterwegs zum Hill View Manor in Newcastle, Pennsylvania. Früher war es ein Armenhof, wo mittellose oder psychisch kranke Menschen für Kost und Logis arbeiten mussten, später wurde es zum Pflegeheim. Außerdem diente View Manor als Leichenhalle für den gesamten Landkreis. Besitzerin Carrie hat die Geisterjäger gerufen, da ihr das Haus Angst macht. Sobald sie über die Schwelle tritt, fühlt sie etwas Dunkles, Unheimliches. Und auch die beiden Experten fühlen sich nicht wohl: Jack werden die Beine schwach, Katrina ist schwindelig. Dann hören sie ein Schlurfen direkt neben sich.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.