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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 14.08.2026
Ente / Model

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Pinky Malinky

Folge 5: Ente / Model

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Als er vom Tod der Stadtente erfährt, möchte Pinky verhindern, dass die Bewohner unter dem schmerzvollen Verlust leiden. Außerdem hilft Pinky JJ dabei, in ein neues Outfit zu passen, indem er ihn in ein unrealistisches Model verwandelt.

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Pinky Malinky
Nickelodeon

Pinky Malinky

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