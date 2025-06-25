Kourou: Palmen, Raketen, GefängnisinselnJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Kourou: Palmen, Raketen, Gefängnisinseln
Lange war Französisch-Guayana an der Küste Südamerikas ein Schreckensort für Gefangene. Die Zuchthäuser dort galten als die härtesten Frankreichs. Heute sind von ihnen nur noch Ruinen übrig, die restauriert werden. Frankreich beginnt, dieses dunkle Kapitel seiner Geschichte aufzuarbeiten, nur einige Kilometer entfernt vom Weltraumbahnhof Kourou.
