Planet Weltweit

Sardiniens wertvolle Muschelseide

One TerraStaffel 24Folge 17
Sardiniens wertvolle Muschelseide

Planet Weltweit

Folge 17: Sardiniens wertvolle Muschelseide

52 Min.

Planet Wetlweit: Jedes Frühjahr findet auf Sardinien eine Prozession zu Ehren des Heiligen Antiochus statt. Die Einwohner legen Kostüme an, in den Kirchen werden Altartücher ausgelegt, die noch mit Muschelseide verziert sind - jenen Fasern, die die Fischer seit Jahrhunderten dem Meer entnahmen. Inzwischen sind diese Muscheln streng geschützt

