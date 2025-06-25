Sardiniens wertvolle MuschelseideJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 17: Sardiniens wertvolle Muschelseide
52 Min.
Planet Wetlweit: Jedes Frühjahr findet auf Sardinien eine Prozession zu Ehren des Heiligen Antiochus statt. Die Einwohner legen Kostüme an, in den Kirchen werden Altartücher ausgelegt, die noch mit Muschelseide verziert sind - jenen Fasern, die die Fischer seit Jahrhunderten dem Meer entnahmen. Inzwischen sind diese Muscheln streng geschützt
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH