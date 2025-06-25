Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Gerichtsschiff vom Amazonas

One TerraStaffel 24Folge 12
Folge 12: Das Gerichtsschiff vom Amazonas

52 Min.

Planet Weltweit: Viele Menschen am Amazonas leben in schwer zugänglichen Gebieten, abseits großer Städte ohne jede Infrastruktur. Für Recht und Ordnung sorgt ein schwimmendes Gerichtsschiff. An Bord sind neben einer Richterin und einem Staatsanwalt mehrere Sozialarbeiter, insgesamt fast siebzig Mitarbeiter. Eine logistische Herausforderung.

One Terra
