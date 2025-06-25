Nopal, der Alleskönner aus MexikoJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Nopal, der Alleskönner aus Mexiko
52 Min.
Planet Weltweit: Der Feigenkaktus Nopal ist Mexikos Wahrzeichen. Er wächst u. a. an den Hängen von Milpa Alta, dem südlichsten Bezirk von Mexiko-Stadt. Seine Heilkräfte gelten als belegt, das könnte ihn international zum Superfood machen. Auch junge Kreative entdecken Nopal: Veganes Kaktus-Leder ist der letzte Schrei. Eine Zeitenwende für die Lederindustrie?
