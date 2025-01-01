Planet Weltweit
Folge 13: Peru - Delfine in Gefahr
Perus Delfine sind gefährdet! Das gilt nicht nur für die Meeresdelfine, sondern auch für die äußerst seltenen rosa Flussdelfine der Regenwaldregionen. Trotz offiziellem Fangverbot werden in Peru nach Schätzungen der peruanischen Umweltorganisation ¿Mundo Azul¿ jährlich mindestens 20.000 Meeresdelfine getötet - zum menschlichen Verzehr als auch als Fischköder. Für die Fischer eine dringend benötigte Einnahmequelle. Dass lebende Delfine allerdings noch viel mehr Geld einbringen könnten, wollen der deutsche Biologe Stefan Austermühle und seine peruanische Frau Nina Pardo beweisen. Sie propagieren Delfin-Tourismus statt Delfin-Fang. Von der Pazifik-Küste bis in das wenig bekannte peruanische Amazonas-Becken begleitet die Reportage das Ehepaar bei diesem schwierigen Unterfangen.Nach wochenlanger Recherche mit versteckter Kamera gelingt endlich die Razzia auf dem Fischmarkt von Callao, einer Hafenstadt nahe Lima - geleitet von Major Juan Torres. Ein gefährlicher Einsatz für die Polizei-Beamten, wie auch für die Mitarbeiter von ¿Mundo Azul¿. Dass die Polizei beim Aufspüren von illegalem Tierhandel mit der NGO zusammenarbeitet, ist nicht selbstverständlich. Angesichts der extremen Armut und der latenten Gewaltbereitschaft in Peru war für die meisten Verantwortlichen der Polizei billiges Delfinfleisch auf dem Schwarzmarkt in der Vergangenheit kein ernstzunehmendes Verbrechen. Bei der Razzia finden die Polizei-Beamten kiloweise illegales Delfinfleisch. Doch Mundo Azul macht noch mehr - regelmäßig forscht Stefan Austermühle auch an Delfinen in freier Natur. Er fotografiert sie, um ihren Bestand zahlenmäßig erfassen zu können. Er will beweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Überfischung der Meere, der Umweltverschmutzung und dem Rückgang der Delfinbestände gibt. Gleiches hat er auch im Amazonasgebiet vor, in das er zusammen mit seiner Frau Nina und der vierjährigen Tochter Aysha reist. Hier spürt er den Gefährdungen der sagenumw
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick