Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Venezuela - Die alte Frau und das Meer

One TerraStaffel 9Folge 3
Venezuela - Die alte Frau und das Meer

Venezuela - Die alte Frau und das MeerJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 3: Venezuela - Die alte Frau und das Meer

52 Min.Ab 6

In El Morro, an der Nordostküste Venezuelas, leben die Menschen seit Jahrtausenden von der Sardinenfischerei. ¿Wenn es keinen Fisch gibt, sind wir erledigt, es gibt kaum andere Arbeit¿, sagt die 78-jährige Luisa Vargas. Sieben Kinder hat sie mit Sardinen großgezogen, und auch die Familien ihrer 52 Enkel leben vom Meer. Doch in den letzten Jahren haben die Erträge massiv abgenommen...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen