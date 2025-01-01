Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 9Folge 18
52 Min.Ab 6

"Drehen Sie bitte Ihren Kopf nach links, dann nach rechts. Einmal lachen und einmal ernst schauen. Danke, wir melden uns bei Ihnen." So schnell endet ein Bewerbungsgespräch im Leben von Angelo Amoretti. Er arbeitet als Komparse, seit er in Rente ist, und hat sein Gesicht schon im Hintergrund vieler berühmter Filme gezeigt.

