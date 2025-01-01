Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 9Folge 23
Folge 23: Die Kämpferinnen von Mexiko

53 Min.Ab 6

"Lady Warrior" nennt sie sich, die Frau hinter der schwarz-silbernen Maske. Von ihren Fans wird sie verehrt als aufsteigender Stern des Lucha Libre, des mexikanischen Catchens. Doch kaum einer weiß, wer sie wirklich ist. Und doch schafft sie es, ein immer größeres Publikum um sich zu scharen. Wir begleiten sie zu ihren spektakulären Kämpfen vor kreischendem Publikum.

