Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Die Minenratten von Tansania

One TerraStaffel 9Folge 24
Die Minenratten von Tansania

Die Minenratten von TansaniaJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 24: Die Minenratten von Tansania

52 Min.Ab 6

Tansania. Ein Mann geht über ein Feld. Vor ihm läuft an der Leine eine 80 cm lange und 1,5 kg schwere Riesenhamsterratte. Der Wissenschaftler Bart Weetjens hat entdeckt, dass die Ratten mit ihrem außergewöhnlichen Geruchssinn in der Lage sind, den Sprengstoff TNT zu erschnüffeln - eine Hoffnung für den afrikanischen Kontinent, wo noch Millionen Antipersonenminen im Boden verstreut liegen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen