Polar Experience
Folge 10: Ewiger Tag: In dieser Stadt geht die Sonne nicht unter
15 Min.Ab 12
In dem Städtchen Barrow in Alaska geht die Sonne im Sommer ganze 82 Tage nicht unter. Welche Auswirkungen hat das auf den menschlichen Körper? Unser Reporter ist in die nördlichste Stadt der Welt geflogen, um es herauszufinden.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© ProSieben